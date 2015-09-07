Успокоиться во время стресса поможет дыхание носом

Если мы не простужены и не страдаем аллергией, то не придаем особого значения тому, как дышим — глубоко или поверхностно, только носом или иногда вдыхаем воздух ртом. Оказывается, можно стать здоровее и избавиться от многих проблем, если научиться правильно дышать, пишет healthinfo.ua.

Легкие состоят из пяти долей, но обычно при поверхностном дыхании работают только две верхние. Они задействуют так называемые стрессовые рецепторы. Из-за этого увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, словом, организм ведет себя так, как при проявлении сильных эмоций — гнева, страха. В ходе эволюции страх играл большую роль — он запускал инстинкт самосохранения. При любой опасности человек инстинктивно заглатывает ртом небольшие порции воздуха, возбуждает верхние доли легких и обретает способность быстро бежать. Так спасался от животных наш первобытный предок.

Но в современном мире гораздо большую опасность представляет хронический стресс. Чтобы успокоить организм, надо научиться глубоко дышать носом, задействуя диафрагму. Этот способ дыхания считается оптимальным, но к нему надо привыкнуть. Дискомфорт при «дыхании животом» ощущается лишь в первые дни. Зато результатом станет общее оздоровление организма. Во время диафрагмального дыхания наполняются воздухом все доли легких, происходит массаж сердца и других органов, не так активно вырабатываются гормоны стресса, снижается давление, приходит в норму пульс, стимулируется иммунитет. Человек становится спокойнее и здоровее.