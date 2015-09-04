Менее трети матерей в Украине знают, что полиомиелит может привести к параличу ребенка
Менее трети матерей в Украине знают, что полиомиелит может привести к полному параличу ребенка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель Бюро ВОЗ в Украине Дорит Ницан.
По ее словам, только 27% матерей в Украине знают, что полиомиелит может вызывать полный паралич.
Ницан подчеркнула, что очень важно, чтобы вакцинальная кампания была массовой и сопровождалась информированием семей и врачей.
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«Следует понимать, что два случая полиомиелита на Закарпатье - это верхушка айсберга. За этими двумя пациентами стоят много детей – активных носителей полиовируса. Из 200 детей, которые получают вирус, только один или двое заболевают и получают паралич. Остальные имеют болезни либо в легкой форме, либо вообще не болеют, тогда как активно распространяют этот вирус (через испражнения) среди тех, с кем контактируют. Поэтому этот вирус будет передаваться, несмотря на административные разделения на границы в математической прогрессии. Каждый больной ребенок имеет за собой 198 других носителей и так далее», - сказала Ницан.
В ходе пресс-конференции эксперты также отмечали, что полиомиелит не является исключительно «детской» болезнью: есть значительный риск передачи вируса от детей к взрослым орально-фекальным путем. В случае плохих санитарно-гигиенических условий, все, кто не был привит против полиомиелита, могут заболеть.
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Они привели пример ситуации в Средней Азии, когда из более 450 случаев заболевания полиомиелитом половина было у взрослых, также из 27 человек, которые умерли, 50% составили взрослые.
Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что в Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Ситуация классифицируется уже как вспышка болезни в регионе.
Как подчеркнул министр, оба ребенка, которые заболели, не были привиты от полиомиелита.
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Также в Минздраве напомнили, что вакцина для проведения иммунизации детей уже есть в Украине. Правительством Канады при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) было закуплено 3,7 млн доз
2 сентября закарпатские медики опровергли информацию о двух случаях заболевания полиомиелитом в области.