Минздрав подтверждает вспышку полиомиелита в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, принято решение о создании Оперативного штаба по реагированию и противодействию распространению заболевания, куда приглашены представители международных организаций ВОЗ и ЮНИСЕФ.

«Циркуляция такого вируса ставит под угрозу всех непривитых детей в Украине. В связи с чем Координационная группа настаивает на усилении эпиднадзора по всей территории страны, взятии дополнительных проб у всех, кто контактировал с детьми на Закарпатье», - говорится в сообщении.

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Сегодня Координационная рабочая группа по вопросам поддержания статуса страны, свободной от полиомиелита, при Минздраве провела заседание с участием представителей ВОЗ и ЮНИСЕФ, во время которого была обсуждена сложившаяся ситуация и рекомендации ВОЗ относительно прекращения циркуляции вируса.

В Минздраве отмечают, что случаи циркуляции вируса полиомиелита, производного от вакцинного штамма, являются редкими, однако ожидаемые в странах с большим количеством невакцинированных групп населения.

В ведомстве также напомнили, что уровень охвата вакцинацией детей против полиомиелита в Украине является крайне низким – за прошлый год лишь 49%, за первое полугодие этого года - 14,1%.

Минздрав напоминает, что вакцина для проведения иммунизации детей уже есть в Украине.

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«Правительством Канады при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) закуплено 3,7 млн доз вакцины против полиомиелита оральной, живой зарегистрированной в Украине (ОПВ производства Санофи Пастер, Франция). Первая партия вакцин (ОПВ – 1,5 млн доз) уже поступила в Украину, вторая партия должна поступить в ближайшее время», - подчеркнули в министерстве.

При этом Минздрав обращает внимание родителей на более внимательное отношение к вопросу иммунопрофилактики детей.