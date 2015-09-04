Решение по министру здравоохранения должен принимать парламент - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечает, что Кабмин принял кадровые решения в отношении руководства Министерства здравоохранения, а решение по министру должен принимать парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

Яценюк напомнил, что в Министерстве здравоохранения была проведена комплексная проверка его деятельности.

“Материалы служебной проверки поступили на рассмотрение Кабмина. Я вам сказал три месяца назад и еще раз подтверждаю: после служебной проверки и публичного заслушивания, после того, когда вся страна увидела, где нет злоупотреблений, Кабинет министров на своем заседании принял все кадровые решения, касающиеся руководства Министерства здравоохранения Украины”, - сказал премьер.

В отношении самого министра здравоохранения он отметил, что “это компетенция Верховной Рады Украины. Согласно Конституции, именно парламент принимает решение о назначении или увольнении соответствующего министра”.