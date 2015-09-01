Квиташвили похвалил медиков, оказывавших помощь раненым под ВР

Министр охраны здоровья Украины Александр Квиташвили считает, что медики, задействованные в оказании помощи раненым под Верховной Радой, реагировали профессионально и своевременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга в МОЗ.

«Я очень рад, что наша система здравоохранения, первичная медицинская помощь отреагировала очень правильно. Всех смогли доставить вовремя, все были прооперированы. Но были случаи (смертельные – УНИАН)… Когда взрывается боевая граната, то осколочные ранения очень тяжелые», - сказал министр в своем комментарии.

По словам Квиташвили, подключены все подразделения системы здравоохранения, чтоб не было проблем ни с медикаментами, ни с врачами.

«Вчера врачи работали в экстремальных ситуациях, часами оперируя очень много людей», - отметил он.

Министр сказал, что лично выезжал в медицинские заведения, куда госпитализировали раненных.

«Все необходимое, начиная с запасов крови, кровезаменительных препаратов, лекарств – все есть», - заверил он.

В тоже время признал, что была ситуация с отсутсвием одного препарата, которого, по словам министра, «стандартно никогда нету в больницах».

«Это очень редкий препарат, который в редчайших случаях применяется во время очень серьезных операций, где невозможно остановить кровотечение ручным методом. Это тот препарат, которого стандартно никогда нету в больницах. И я очень благодарен волонтерам, которые смогли в нестандартной ситуации очень быстро отреагировать», - сказал Квиташвили.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии.

Один нацгвардеец погиб, еще двое умерли в больницах. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.