Cитуация с вакциной от полиомиелита в Украине уже решена - Квиташвили

Об этом заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По его словам, на сегодняшний день министерство уже передало ЮНИСЕФ всю необходимую информацию со 100% потребностями в вакцинах для проработки.

Также в пресс-службе отметили, что Квиташвили посетил ряд медицинских учреждений районного уровня Ривненской, Житомирской и Киевской областей, где проверил реальную ситуацию с остатками вакцин и лекарственных средств для дальнейшего эффективного перераспределения лекарств на период осуществления государственных закупок в 2015 году.

По результатам поездок министр констатировал, что ситуация с вакцинами сложная во всех регионах, однако есть области, которые эффективно координируют ситуацию в больницах и дополнительно финансируют вакцинацию из местных бюджетов.

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«Если говорить о том, с какими вакцинами есть самая большая проблема, то везде ситуация более-менее одинаковая – есть нехватка вакцины БЦЖ, АКДС, от полиомиелита, поскольку они в течение многих лет не закупались в Украине вовсе либо в нужном объеме в соответствии с календарем прививок», - отметил Квиташвили.

В то же время он заверил, что ситуация с вакциной от полиомиелита уже решена – Минздрав получил за средства канадского правительства от международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в качестве гуманитарной помощи 1,1 млн доз инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ) и 3,7 млн доз вакцины против полиомиелита оральной, живой (ОПВ) производства Санофи Пастер, Франция. Эти вакцины будут распределяться в регионы Украины уже осенью этого года, сказал Квиташвили.

Министр также отметил, что сегодня органы местной власти могут и должны принимать решения о закупке лекарственных средств за счет местных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Квиташвили пообещал, что Украина уже в сентябре начнет закупки лекарств через международные организации - ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents.