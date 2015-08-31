Красный Крест занимается поиском более 380 человек, пропавших на Донбассе
09:59, 31 августа 2015Страна
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Международный комитет Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Украины занимаются поиском более 380 украинцев, пропавших без вести на Донбассе.
Пропавшими без вести во время боевых действий на Донбассе считаются более тысячи человек / Пресс-центр АТО
Об этом делегат из коммуникаций МККК в Украине Ашот Астабацян сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, пропавшими без вести во время боевых действий на Донбассе считаются более тысячи человек.
"Сейчас МККК и Общество Красного Креста Украины проводят работу по выяснению судьбы более 380 человек", - сообщил Астабацян.
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Родственники пропавших могут обращаться к делегации МККК в Киеве и офисы в Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Луганске и Донецке.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что к освобождению пленных и заложников на Донбассе будет привлечено МККК.
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