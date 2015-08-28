Украина осталась без органа лицензирования в сфере производства и торговли лекарствами

Постановление Кабинета министров с 26 августа лишило ликвидируемую Государственную службу по вопросам лекарственных средств полномочий органа лицензирования фармацевтической деятельности в то время, как орган-приемник полномочий еще не начал работу.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства на странице Гослекслужбы в Facebook, это может привести к бесконтрольной деятельности участников фармацевтического рынка.

«Гослекслужба Украины вынуждена прекратить выполнение функций органа лицензирования хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, импорта лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, что может привести к бесконтрольной деятельности субъектов хозяйствования в вышеупомянутой сфере», - говорится в сообщении.

Кабмин определил, что органом, который будет регулировать рынок вместо Гослекслужбы, должна стать Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Однако она до сих пор не сформирована и не начала работу. В то же время правительство не выдало документ, который бы разрешал ликвидируемой Гослекслужбе и дальше выполнять функции органа лицензирования до начала работы приемника полномочий.

Ранее в пресс-службе ведомства не смогли ответить на вопрос УНИАН, какой орган сейчас осуществляет деятельность по лицензированию производства и торговли лекарствами. Согласно сообщению, Гослекслужба обратилась в Кабмин с просьбой о разъяснении этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Кабмин в рамках оптимизации работы органов государственной власти объединил Государственную службу по вопросам лекарственных средств и Государственную службу по контролю за наркотиками. Реорганизация ведомства до сих пор не завершена. Эксперты неоднократно призывали правительство ускорить реорганизацию, чтобы ведомство могло полноценно обеспечивать работу фармацевтического рынка.

Справка УНИАН. Согласно решению Кабмина, с 26 августа постановление правительства от 14 ноября 2000 года №698 «Об утверждении перечня органов лицензирования» утратило силу. Таким образом, Гослекслужба была лишена полномочий органа лицензирования.