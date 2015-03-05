Кабмин уволил главу Гослекслужбы

Кабинет министров Украины своим распоряжением уволил Михаила Пасечника с должности главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, Кабмин обнародовал правительственные решения об отстранении от исполнения обязанностей главы Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина и главы Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко в связи с проведением служебных расследований в отношении этих чиновников.

Согласно распоряжению правительства, Пасечник уволен «по согласованию сторон». Он возглавлял Гослекслужбу с июня 2014 года, а до этого был заместителем министра здравоохранения по вопросам фармрынка. Кроме того, он возглавлял «Аптечную профессиональную ассоциацию Украины» и был одним из соучредителей фармкомпании «Фалби», которая занимается дистрибуцией и розничной торговлей лекарствами.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 марта, Кабинет министров Украины, в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти, инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции, а также отстранение руководства ведомства от исполнения своих обязанностей. Руководству ведомства вменяют в вину три пункта - необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребление аудиторов финансовой инспекции во время проведения аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами. Также Кабинет министров Украины отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.