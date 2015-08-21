Больным туберкулезом платят 300 грн за то, что они согласились на лечение

С августа 2014 г. в городе Краматорск (Донецкой области) осуществляется. Проект начался в августе 2014 года и реализовывался в рамках программы фонда «Остановим туберкулез в Украине». Его целью было пилотирование амбулаторной модели лечения пациентов с туберкулезом на дому путем организации медицинского и социального сопровождения. Предпосылками к переходу от стационарного к амбулаторному лечению больных туберкулезом являются не только международные рекомендации, но и отсутствие эффективной модели управления бюджетными потоками в противотуберкулёзных учреждениях Украины.

Главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Донецкой области заведующая легочным отделением противотуберкулезного диспансера г.Краматорск Наталья Клименко, подчеркнула, что, по данным ВООЗ, Украина на 5-м месте в мире по уровню заболеваемости мультирезистентным туберкулезом и на второе место в Европе. «Это резервуар живой устойчивой инфекции туберкулеза к любым антибиотикам. Поэтому основной задачей для для страны – остановить новый всплеск эпидемии туберкулеза. Мы должны всех пациентов, которые опасны для окружающих, найти и вылечить. Чтобы их вылечить, требуется от 6 от 24 месяцев. Все это время пациент должен принимать препараты под непосредственным контролем врача. Такой проект-мотивация, как мобильная бригада в полной мере может охватить пациентов из группы риска. Это пациенты приверженные к отрыву – переселенцы, люди для которых забота о своем здоровье не есть приоритетом, у которых много других насущных проблем», - сказала фтизиатр.

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Наталья Клименко отметила, что по Краматорску проектом было охвачено около 70% больных туберкулезом, нуждавшихся в оказании амбулаторной помощи.

« В рамках проекта все обследования больному делались на дому - забор крови, мокроты, введение инъекционных препаратов. Соцработник помогал с покупкой продуктов, доставкой препаратов. 300 гривен в месяц, как оплата за ежедневный прием лекарств, для многих пациентов была огромной мотивацией. И порою денежный фактор оказывался важнее всех остальных. Мотивация деньгами социально неадаптированных на самом деле большая движущая сила. Все было очень досконально продумано. Лечение туберкулеза – это командная работа медиков, психологов и социальных работников», - сказала медик.

Она убеждена, что одним из основных результатов проекта то, что получен очень ценный опыт с новой клинической моделью ведения больного туберкулеза.

«Модель – очень успешная и эффективная и очень подходит для Донецкой области. У нас очень много внутренне перемещенных лиц модель адаптирована для лечения любого случая туберкулеза неотягощенного клинически. Этот опыт будет ценен и для других регионов. Наблюдая за этим проектом в течении года, сравнивая с другими моделями, считаю, что он оптимален для амбулаторного лечения больных с туберкулезом», - сказала Наталья Клименко.

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Руководитель данного проекта и менеджер по вопросам развития национальной системы мониторинга и оценки в области противодействия туберкулезу Программы «Остановим туберкулез в Украине» Инна Мотрич рассказывает, что проект начинался в сложных условиях военных действий на Донбассе, Краматорск только освободили украинские войска.

«Город был разрушен. В проекте было 70% пациентов, которые имели фактор отрыва по разным социальным показаниям. Среди них в основном больные, относящиеся к социально-незащищенным слоям населения, а также те, кто категорически отказались от лечения в стационаре противотуберкулезного диспансера. Мы предоставили противотуберкулезному диспансеру машину, организовали мобильную бригаду, которая включала в себя медсестру, врача, водителя. Они каждый день выезжали на дом к больному, и под контролем пациент пропивал необходимые противотуберкулезные препараты. Препараты доставляли пациентам на дом по заранее согласованному времени 6 раз в неделю. Если больной принимал под контролем медсестры все препараты в течении месяца, то получал на карточный счет поощрение - 300 грн», - рассказывает Инна Мотрич.

По ее словам, такой вид медицинской помощи пилотируется в Украине впервые.

«И проект показал свою эффективность: обычный туберкулез – был вылечен у 100% больных, мультирезистентный в 75%. Случаи неудачи, были связаны с очень широким профилем резистентности, а в Украине нет препаратов для лечения данной категории больных. Мы подготовили инструмент расчета нового финансового механизма, в основе которого лежит не «коечное» финансирование, а плата за медицинскую услугу. Сейчас на содержание в течение полугода одного больного туберкулезом (не считая лечение лекарствами) государство тратит около 16 тысяч грн. Мобильные бригады (с учетом, что еще доплачивали пациенту 300 грн в месяц+налоги ) – около 10 тысяч. Амбулаторную мобильную бригаду нужно внедрять не для всех пациентов. Такой вид помощи покрывает таких больных, которые не хотят посещать ДОТ-кабинет», - сказала Инна Мотрич.

«Мы не ожидали таких эффективных результатов. И очень довольны. Но главное имплементировать проект, чтобы он был жизнеспособным и будет внедряться в других регионах Украины. Эти результаты мы хотим представить на Национальном совете по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЛ-инфекции при Кабмине. В работу проекта был привлечен экономист. Вместе с ним мы хотим показать результаты и пути решения, связанные с распространением туберкулеза. К сожалению. система здравоохранения Украина пока не может перейти на подобную форму лечения больных туберкулезов. Она ограничена нормативно-правовыми нормами. В частности у нас не предусмотрено наличие мобильной бригады медиков,» - отметила эксперт.

Также Инна Мотрич акцентировала, что в 2017 году Глобальный фонд прекратит помощь Украине в покупке противотуберкулезных препаратов.

«Лекарства будут закупаться за государственный бюджет. Это очень большие суммы денег. Больных с мультирезистентным туберкулезом выявляется порядка 10 тысяч, а по данным ВОЗ еще больше. Поэтому придется переходить на новую модель оказания амбулаторной помощи и ведения пациентов с туберкулезом. Стационарное лечение будет сокращаться, а различные формы амбулаторного лечения наоборот – расширяться и внедряться», - сказала Инна Мотрич.

Мария Турчина