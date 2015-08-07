Для достройки нового корпуса "Охматдета" объявлен открытый отбор генподрядчика

Заказчик строительства нового корпуса "Охматдет" - государственное предприятие "Укрмедпроектбуд" объявляет открытый конкурс по выбору генерального подрядчика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор ГП - заказчика строительства "Укрмедпроектбуд" Ирина Коваль.

По ее словам, это последний этап перед возобновлением строительства.

"Только после выбора генподрядчика на открытом конкурсе предусмотренные в бюджете средства могут быть выделены. Конкурс будет максимально прозрачным. В его рамках будет выбран не только генподрядчик, но и субподрядчик.

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили отметил, что в бюджете 2015 года на завершение строительно-монтажных работ выделено 500 млн грн.

"Достройка нового корпуса позволит войти Украине в Международный реестр доноров. Без платформы, которой станет новый корпус "Охматдета", Украину не включат в этот реестр", - сказал Квиташвили.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля правительство передало лечебно-диагностический комплекс НДСБ «Охматдет» в сферу управления Министерства здравоохранения Украины.

Строительство нового корпуса, который включает Центр лучевой терапии, но в целом рассчитан на 23 отделения, началось в 2011 году. Стоимость проекта – 1,8 млрд грн. На сегодня освоено 400 млн грн. В октябре 2013 года государственное финансирование приостановилось.

Планируется, что в этой больнице больным раком детям будут делать пересадку костного мозга от неродственного донора. Согласно статистике, ежегодно в Украине в такого типа трансплантации нуждаются около 100 детей, однако эти операции пока делают только за границей.