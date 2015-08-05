Минздрав планирует провести госзакупки лекарств через организации системы ООН

Министерство здравоохранения Украины планирует провести государственные закупки лекарств через организации системы ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции министр охраны здоровья Украины Александр Квиташвили.

«Нашими партнерами будут организации, входящие в «семью» ООН», - сказал Квиташвили.

Такими организациями, в частности, будут ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ.

Квиташвили отметил, что переговоры по составлению договора находятся на стадии завершения.

Он также сообщил, что Минздрав планирует работать по международным закупкам с агентством Crown Agents. «Эта организация представляет Великобританию и работает со многими странами мира, включая такие страны, как Япония, и Украина тоже», - сказал Квиташвили.

При этом министр отметил, что закупки лекарств через международные организации не исключают отечественных производителей.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец отметил, что при выборе партнеров Минздрав руководствовался следующими принципами: «Это партнеры, которые могут предоставить нам помощь по закупке непосредственно, партнеры, которые помогут нам усовершенствовать систему и построить новую систему государственных закупок. Важным элементом был также опыт работы в Украине».

По его словам, Минздрав определил программы, по которым будут осуществляться государственные закупки. «Это программы иммунопрофилактики, то есть вакцины, лекарственные средства и тест-системы для программы противодействия туберкулеза, это лекарственные средства и антиретровирусные препараты лечения ВИЧ-инфекции и тест- системы для диагностики ВИЧ, это программы онкологии и онкогематологии для детей, это программы онкологии для взрослых. Это несколько программ Конвенции ООН. Последнее – это программа для профилактики и лечения вирусных гепатитов для взрослых и детей», - сказал он.