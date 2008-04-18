В киевских школах каждый день находят детей со вшами

В столичных школах значительно участились случаи педикулеза. Почти каждый день в классах обнаруживают детей со вшами в головах.

Стоит отметить, что в зоне особого риска оказались дети начальных классов. Они охотно идут на контакт, чаще меняются шапками и расческами.

Специалисты отмечают, что застраховаться от педикулеза невозможно.

В аптеках констатируют рост спроса на противопедикулезные средства. На прилавке ассортименты лекарств производства от Украины до Франции. А еще есть Польша, Прибалтика и Болгария.

В прошлом году от вшей страдали школы на Харьковщине и Винниччине. Сегодня в лидерах Киев. Столичная санэпидемстанция с июня прошлого года фиксирует рост педикулеза среди всего населения.

Справка. Вошь - стойкий паразит. Несколько часов может жить на морозе, 2 дня - под водой и без пищи. Преодолевает 30-сантиметровый слой песка и легко переносит даже радиацию. Но лучше всего она чувствует себя в родной стихии - на голове. За сутки жизни вошь высасывает 3 миллиграмма крови и откладывает до 160 яиц.

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