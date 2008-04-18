В Харькове обменяют сигареты на конфеты

Акция обменяй сигарету на конфету пройдет на главной площади НТУ "ХПИ" с 12.00 до 15.00 (в случае дождя - холл корпуса У-2) в рамках второго харьковского экологического фестиваля "День земли". Акция приурочена к международному Дню земли и Всеукраинскому дню окружающей среды. На фестивале также пройдет ярмарка, выставка плакатов экологической направленности, антиникотиновая акция "Обменяй сигарету на конфету", выставка детских рисунков и конкурсы.

Международный День земли призван объединять людей планеты в деле защиты окружающей среды. По традиции в этот день все желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях. Впервые был проведен в США 22 апреля 1970 г.

Всеукраинский День окружающей среды отмечается ежегодно в третью субботу апреля с 1998 г. согласно указу президента Украины "О Дне окружающей среды". В 2008 г. Всеукраинский День окружающей среды отмечается 19 апреля.

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