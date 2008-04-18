Промышленные химикаты нарушают работу мозга и нервной системы

Хроническое воздействие органических растворителей, найденных в различных красках, бумаге и средствах химической очистки, повреждает центральную нервную систему. Люди, часто работающие с такими материалами, могут развить признаки познавательного ухудшения, включающими потерю памяти, внимания и психомоторную дисфункцию, заявляют американские специалисты Ассоциации неврологов и голландские эксперты Академического медицинского центра в Амстердаме. Из-за вредных эффектов подобных химикатов множество людей во всём мире находится в группе риска психических и нервных расстройств, поскольку большое количество предприятий и заводов используют растворители для производства.

Анализы результатов функционального магнитного резонанса, сканирования головного мозга и нейропсихологических тестов среди участников исследования показали, что растворители вызывают существенные отклонения работы мозга и наносят ущерб познавательной функции. При этом отмечалось сокращение рецептора допамина D2R, который важен для психомоторной скорости и концентрации внимания, и уменьшение уровней холина, играющего одну из главных ролей в передаче сигналов между нейронами.