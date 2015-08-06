За год работы штаб Ахметова помог миллионам людей на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила координатор Штаба Римма Филь,

"Ровно в этот день год назад на брифинге было объявлено о создании Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Для того чтобы оказать максимальную помощь мирным жителям Донецкой и Луганской областей, 6 августа 2014 года был создан Гуманитарный штаб, который объединил ресурсы и возможности Фонда Рината Ахметова, бизнесов Группы СКМ и ФК «Шахтер». Мы работаем 1 год. Мы - это 2500 волонтеров и 80 сотрудников Штаба. Это предприятия группы СКМ, Футбольный клуб «Шахтер» и благотворительный фонд Рината Ахметова на базе которого год назад начал работу Гуманитарный штаб", - сказала Филь.

Она отметила, что в штабе работают врачи фтизиатры и онкологи Фонда Ахметова, специалисты ФК Шахтер, сотрудники предприятий группы СКМ, волонтеры и водители.

"Все эти люди в течении года переквалифицировались в лучших в Украине специалистов по закупке, доставке и распространению гуманитарной помощи. Основными партнерами Штаба являются Мариупольский союз молодежи, «Ответственные граждане», ЮНИСЕФ, Датский совет по вопросам беженцев, Международный медицинский корпус, «Право на здоровье», Мариупольский центр социальных служб, «Твояперемога», «Славянское сердце», Донбасс «СОС», Восток «СОС» и другие организации. Мы тесно взаимодействуем и координируем свою работу с Международным Красным Крестом, Всемирной продовольственной программой ОО и международной организацией Peopleinneed", - сказала Филь.

Она подчеркнула, что штаб отвечал на все вызовы, которые возникали в Донбассе и Украине. Мы делали это через реализацию программ.

"Основные программы, которые реализовал Штаб в течение года - эвакуация и размещение беженцев, гуманитарная помощь старикам и детям, адресная и психологическая помощь. Реализуются краткосрочные проекты, такие как «Мирное лето – детям Донбасса!». Я уверена, что в полной мере оценить все, что делает Ринат Ахметов, его Гуманитарный штаб, мы все сможем только спустя время. Та колоссальная работа, которая была проделана и делается ежеминутно сегодня, каждый день, имеет очень простую, человеческую основу - помочь гражданам Украины, оказавшимся в беде, в войне. Эта помощь позволяет выжить миллионам наших земляков», - отметила Филь.