Увлечение антиоксидантными комплексами может привести к ранней смерти

Популярное сегодня увлечение витаминными комплексами, принимаемыми миллионами людей в надежде улучшить состояние здоровья, может не только не принести никакой пользы, но даже привести к обратному эффекту - увеличить риск преждевременной смерти, сообщает Telegraph.

Как говорят исследователи, те, кто принимает комплексы антиоксидантов, включающие витамины А и Е, пытаясь предотвратить появление такого заболевания как рак, на самом деле мешают организму включать свои естественный функции защиты. Тем самым, риск отправиться на "тот свет" раньше положенного срока у таких людей увеличивается на 16%.

Ученые из Университета Копенгагена провели исследования, в которых участвовали около 230 тысяч человек, и выяснили, что точного доказательства того, что антиоксиданты помогают продлить жизнь, не существует. Но большее беспокойство медиков вызвал тот факт, что некоторые подобные комплексы увеличивают смертность.

Около 12 миллионов англичан, отмечает Telegraph, дополняет свои диеты различными витаминными комплексами, которые в Англии производятся в огромных количествах. Это первое исследование такого масштаба, которое помогло оценить последствия от приема витаминов в течение долгого времени.

В связи с результатами последних исследований, министерство здравоохранения обратилось к британцам с предупреждением: "Необходимо соблюдать осторожность в использовании больших доз витаминных комплексов, включающих антиоксиданты, витамины и минералы. Их долгосрочное влияние на здоровье порой трудно предсказать, а значит употребление комплексов связано с риском".

Антиоксиданты уничтожают свободные радикалы, являющиеся причиной появления десятков болезней. Однако, уничтожая подобные радикалы, витамины наносят урон естественной защитной системе организма.

Датские ученые подчеркивают, что это побочное действие можно отнести только к синтетическим комплексам, а не к витаминам, которые потребляются в естественном виде вместе с овощами и фруктами.

По мнению экспертов, это исследование подняло очень актуальную проблему - людям необходимо гораздо тщательнее следить за тем, чтобы содержание витаминов не превышало суточную норму.

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