Сегодня - Европейский День защиты прав пациента 2008
В Украине отсутствует законодательный документ
Решение относительно проведения Европейского Дня защиты прав пациента было принято Европейским Парламентом по инициативе Всеевропейской организации Active Citizenship Network (ACN) 29 марта 2007 года. Поскольку Украина присоединилась к Совету Европы больше 10 лет назад, эта дата отмечается и в нашей стране.
Организатор мероприятий в Украине Союз общественных организаций «Всеукраинская ассоциация защиты прав пациентов «Здоров’я нації» под эгидой Active Citizenship Network, при поддержке Общественного Совета Минздрава Украины, при содействии Всеукраинской общественной организации "Украинская медико-правовая ассоциация" и Всеукраинского врачебного общества.
В Украине отсутствует единый законодательный документ, который гарантированно обеспечивал бы права пациентов. Сегодня статьи законов относительно прав человека в сфере здравоохранения распылены по разным документам, что не дает возможности гражданам получать качественную медицинскую помощь в полном объеме. Необходимо активное участие граждан и пациентов в создании и внедрении такого документа на примере европейской политики в отрасли здравоохранения. За сохранение своего здоровья, прежде всего, несет ответственность сам человек. Соблюдение соответствующей культуры поведения, основой которой является сбалансированное питание, физическая активность, регулярное посещение лечебно-профилактических заведений и выполнения медицинских назначений, ведет к повышению качеству и продолжительности жизни.