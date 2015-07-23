Квиташвили заявил, что считает противоправными действия членов комиссии по проверке работы Минздрава

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что считает предвзятыми и противоправными действия членов комиссии по проверке работы Минздрава, и опротестовал их в Окружном административном суде Киева.

Об этом говорится в переданном пресс-службой Минздрава комментарии Квиташвили.

"В Министерстве здравоохранения Украины за время моего пребывания на посту министра было проведено около 10 различных проверок и служебных расследований, мы готовили ответы на сотни официальных обращений от народных депутатов Украины.

Я считаю, что проведение расследований и проверок - это нужный процесс контроля за деятельностью государственных органов власти, если данные проверки не противоречат действующему законодательству, а результаты проверок являются правдивым воспроизведением событий, а не искажением фактов», - отметил министр.

Он напомнил, что «последнее служебное расследование по требованию народных депутатов продолжалось в течение двух месяцев».

«Решение, которое было принято по результатам расследования, является искажением реальных фактов, а действия комиссии, которая проводила расследование, были предвзятыми и противоправными. У меня, как у министра здравоохранения Украины, есть только один инструмент опротестовать действия членов комиссии - это обратиться в Окружной административный суд Киева. Я решил воспользоваться данной возможностью, поскольку для меня важно, чтобы действия всех должностных лиц были справедливыми и ответственными», - отметил Квиташвили.

Также министр в очередной раз подчеркнул, что его заявление об отставке остается в силе.

Как сообщал УНИАН, 30 июня лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко, выступая в парламенте, заявил, что у его политсилы есть много вопросов «в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения», и БПП «не может терпеть ту бездеятельность, которая происходит в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве».

В тот же день Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.

2 июля Квиташвили сообщил о своем решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и объявил, что написал заявление.

2 июля председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец напомнила, что Кабмин создал комиссию, в составе которой также работают народные депутаты, по расследованию деятельности действующего состава Министерства здравоохранения, в частности, относительно закупок, проведенных Минздравом в декабре прошлого года".

Также 2 июля Комитет ВР по охране здоровья рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления об освобождении Квиташвили от должности министра здравоохранения.

13 июля Богомолец сообщила, что комиссия по проверке деятельности Минздрава завершила свою работу и призвала ВР рассмотреть результаты.