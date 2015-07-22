Квиташвили хочет через суд запретить Яценюку рассматривать результаты служебного расследования

С таким иском Квиташвили обратился в Окружной административный суд Киева, в котором потребовал отменить приказ о проведении служебного расследования в отношении своей деятельности на посту Министра МОЗ, а так же в отношении своего первого заместителя Александр Павленко, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, в обеспечение иска, Квиташвили потребовал от суда запретить Кабмину рассматривать результаты этого расследования и принимать на основании этих документов какие-либо решения, в том числе о возможном привлечении к ответственности высших должностных лиц Минздрава, в случае выявления нарушений с их стороны, как того требует законодательство.

Ответчиками по делу выступают 14 народных депутатов, а также Национальное агентство по вопросам государственной службы. В качестве третьих лиц Квиташвили попросил привлечь Кабмин и Минздрав. Первое заседание по делу назначено на 22 июля.

Напомним, 27 мая Яценюк распорядился провести служебное расследование в отношении Квиташвили, его первого зама Александры Павленко и других должностных лиц Минздрава на предмет надлежащего исполнения ими служебных обязанностей.

Проверка, результаты которой Квиташвили пытается заблокировать в суде, была инициирована после обращения к премьер - министру 66 народных депутатов, с описанием критической ситуации, сложившейся в системе здравоохранения, бездеятельности Министра МОЗ в вопросахобеспечения закупки лекарств, в т.ч. для бойцов АТО, а также полное игнорирование Квиташвили задач по внедрению реформ.