Чудодейственная маска из глины от морщин

Перед процедурой нужно очистить лицо скрабом, чтобы маска лучше впиталась в кожу.

Для приготовления маски смешайте 1 ст. л. белой глины и 1 ч. л. глицерина, добавьте 1 ч. л. облепихового масла и 1 ч. л. воды, пишет myledi.net.

Все это тщательно перемешайте. Нанесите маску на лицо равномерным слоем на 15 мин., затем просто смойте водой. После воспользуйтесь своим кремом для лица.

Эта маска от морщин является эффективной и недорогой. Все компоненты без проблем можно купить в любой аптеке. Делать необходимо эту маску от морщин 1-2 раза в неделю.