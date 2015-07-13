Индийская омолаживающая маска для лица
15:33, 13 июля 2015Зарубежные новости
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Рецепт лучшей маски, которую нужно примeнять два раза в неделю
Индийки пользуются масками для лица из куркумы, и благодаря этому их лицо излучает красоту и молодость / Фото: little-thing.ru
Индийки пользуются масками для лица из куркумы, и благодаря этому их лицо излучает красоту и молодость, пишет womanel.com.ua.
Рецепт лучшей маски, которую нужно примeнять два раза в неделю:
Глина – 2 ч. ложки
Сметана – 1 ч. ложечка
Куркума – 0, 5
Молоко (свежее коровье или кокосовое) – немного
Смешайте все и нанесите на лицo на 20 минут.
Затем смойте маску теплой водой.
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