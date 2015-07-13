Индийская омолаживающая маска для лица

Индийки пользуются масками для лица из куркумы, и благодаря этому их лицо излучает красоту и молодость, пишет womanel.com.ua.

Рецепт лучшей маски, которую нужно примeнять два раза в неделю:

Глина – 2 ч. ложки

Сметана – 1 ч. ложечка

Куркума – 0, 5

Молоко (свежее коровье или кокосовое) – немного

Смешайте все и нанесите на лицo на 20 минут.

Затем смойте маску теплой водой.