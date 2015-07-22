В Украине показатели материнской смертности остаются на достаточно высоком уровне – Минздрав

В Украине показатели материнской смертности остаются на достаточно высоком уровне, если их сравнивать с данными стран Европейского региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Шафранский в ходе совещания, посвященного внедрению новой методологии конфиденциального исследования материнских смертей в Украине.

По его словам, показатель материнской смертности колебался от 31,3 на сто тысяч живых в 1992 году до 11,5% в 2013 году.

«Первое место среди причин смертности занимают экстрагенитальные патологии, второе – акушерские кровотечения, далее – осложнения связанные с тромбоэмболическими и септическими состояниями. Существующие на сегодняшний день механизмы рассмотрения причин материнской смертности не совершенны и не позволяют изучить клинические и организационные ошибки деятельности больничного учреждения. Рекомендации носят формальный характер и не несут надлежащей практической ценности. Меры не всегда эффективны: они направлены на поиск виновного, крайнего и наказания. Этот подход приводит к манипуляции статистическими данными», - отметил Шафранский.

Он проинформировал, что для преодоления этих проблем в конце прошлого года Минздрав утвердил приказ № 1014 по методологии конфиденциального исследования случаев материнской смертности.

«Эта методология базируется на конфиденциальных подходах и доказательной медицине. Направлена на выявление системных факторов, которые можно было предотвратить, на выработку рекомендаций по их устранению», - сказал Шафранский.

Главный внештатный специалист Минздрава по акушерству и гинекологии Вячеслав Каминский отметил, что проблема материнской смертности актуальна для Украины.

«Количество случаев не увеличилось, но ухудшились расчетные показатели: тенденция к снижению показателей рождаемости в Украине. Новая методология предусматривает анкетирование без упоминания названия лечебного учреждения, фамилии врача и женщины, ее личных данных. Таким образом будет более объективная информация, как оказывалась медицинская помощь. При этом будет учитываться ситуация в нашем государстве. Конфиденциальное исследование будет проводиться группой экспертов, анонимно», - отметил Каминский.

В свою очередь руководитель программы сексуального и репродуктивного здоровья Европейского Регионального Бюро ВОЗ Гунта Лаздане сообщила, что история конфиденциального исследования случаев материнской смертности насчитывает более 100 лет.

«В мире накоплен большой объем знаний, который распространяется среди участников ВОЗ. Благодаря этому достигнуто сокращение показателей материнской смертности. В 2014 году показатели по материнской смертности в 53 странах Европейского региона отличались в 40 раз. Региональное бюро ВОЗ очень направлено на то, чтобы уменьшить такой разрыв», - отметила Лаздане.

Она подчеркнула, что, несмотря на то, что показатели в странах Евросоюза ниже все равно там поощряются программы конфиденциального исследования.

«Латвия присоединилась к этому исследованию три года назад, несмотря на то, что там от 1 до 3 смертей в год. Ни одна мать не должна умирать из-за причин в системе здравоохранения и косвенных причин. Именно на них следует обращать внимание, а не на то, кто виноват и кого нужно наказать», - отметила Лаздане.

Международный эксперт призвала украинских женщин стать активными участниками этого процесса, потому что «только вместе можно улучшить ситуацию».

В ходе совещания также отмечалось, что новая методология исследования случаев материнских смертей внедряется в Украине при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Фонда Народонаселения ООН. Она будет носить исключительно конфиденциальный характер и позволит детально проанализировать все этапы оказания медицинской помощи женщине, выйти за рамки системы здравоохранения и рассмотреть другие причины, которые помешли своевременно обратиться за медицинской помощью и обусловили осложнения. Методология предусматривает анонимное анкетирование всех участвовавших в оказании помощи женщине, а также опрос родственников с их согласия, для того, чтобы понять, почему произошла смерть, и предупредить подобные случаи в будущем. Над внедрением этой методологии и непосредственно над самим исследованием будет работать отдельная независимая конфиденциальная экспертная комиссия. Отчет о конфиденциальном исследовании в Украине будет обнародован через 2 года.