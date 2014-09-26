На снижение материнской и детской смертности в бедных странах будет направлено $4 млрд

В данную программу планируется вложить около 4 млрд долларов, пишет Reuters.

Программа по снижению материнской смертности ООН стартовала в 1990-х годах. Ее главной целью было сокращение показателей материнской и детской смертности на две трети к 2015 году. Однако до сих пор в бедных странах не удалось добиться значительных успехов в данных мероприятиях. Новый инструмент финансирования позволит ускорить процесс, так как средства будут напрямую передаваться правительствам бедных стран для развития систем здравоохранения и улучшения показателей материнской и детской смертности.

Инициатива была поддержана Норвегией, Канадой, США и Великобританией, а также рядом частных инвесторов и некоммерческих организаций. Начальные средства в размере 800 млн долларов будут внесены Норвегией и Канадой, тогда как Всемирный банк планирует пожертвовать из фонда для беднейших стран 3,2 млрд долларов в виде грантов и льготных кредитов. США предоставит также около 200-400 млн долларов.

Согласно данным ООН, материнская смертность с 1990 к 2013 году снизилась на 45% до 210 смертей на 100 тыс. новорожденных. Тем не менее, показатели смертности в бедных странах в 14 раз выше, чем в развитых государствах.

remedium.ru