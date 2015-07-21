Мёд - лекарство от большинства недугов

Мед - полноценный суперпродукт. Он предотвращает развитие рака и болезни сердца, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Секрет в большой концентрации флавоноидов, антиоксидантов. А еще мед снижает риск язвы и прочих болезней желудочно-кишечного тракта, в частности, бактериального гастроэнтерита.

Противогрибковый и антибактериальный эффект тоже есть в арсенале меда за счет наличия энзима, связанного с выработкой перекиси водорода. Плюс, мед способствует восстановлению и регенерации тканей при ранах и ожогах. А еще мед улучшает показатели спортсменов. Еще древние олимпийцы использовали мед и высушенные фиги в качестве энергетической смеси. В этом есть правда: мед уменьшает время регенерации после нагрузок и восстанавливает уровень гликогена.

Ночной кашель и раздражение горла, как показал эксперимент с участием 110 детей, уменьшают свою интенсивность после всего одной дозы гречишного меда. Хотя мед сладкий и содержит простые сахара, он позитивно влияет на уровень сахара в крови. Некоторые типы меда даже имеют низкий гликемический индекс.

Между тем, иногда в меде можно найти полезные бактерии (до 6 типов лактобактерий и 4 типа бифидобактерий). Получается, что мед - идеальный пробиотик. А при местном применении мед улучшает состояние кожи.