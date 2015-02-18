Советы по питанию от инструкторов по фитнесу

Красивое тело начинается с правильных привычек в питании, пишет Cosmo.com.ua.

1. В день старайся пить не меньше 2х литров жидкости.

2. Если алкоголь, то только красное вино.

3. Возьми за привычку, перед завтраком выпивать 1 стакан воды с лимоном и медом, и только через 20 минут завтракать!

4. Еще одна полезная привычка, пить воду за полчаса до приема пищи, а во время еды не запивать пищу.

5. Старайся кушать маленькими порциями 4-5раз в день.

6. Запомни: последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. После можно только воду, зеленый чай, обезжиренный кефир.

7. Приучайся пить чай и кофе без сахара, все напитки употребляй без подсластителей.

8. Проводи разгрузочные дни 1 раз в неделю. Например, выбирай полезный и любимый продукт и питайся понемногу и "моно".

9. Ни дня без спорта. Легкая зарядка утром и вечером, если нет возможности идти в спортзал, займись дома. Есть видео-уроки, можно выйти на стадион и побегать, можно просто прогуляться или приседать.

10. Самое лучшее время для физической нагрузки с пользой для фигуры с 17:00 до 20:00

11. Никогда не пропускай завтрак. На обед: супы, бульоны, салаты, отварное не жирное мясо, овощи, фрукты. Полдник – йогурт, салат, кефир, отварное не жирное мясо, овощи, а на ужин, для подкрепления выбирай легкий салат, творог, йогурт или немного тушеных овощей.

12.Фрукты лучше есть в первой половине дня.

13. За один прием пищи не более 200 г еды. Заведи маленькую тарелочку "для похудения" и кушай чайной ложкой. За 7 дней твой желудок и аппетит уменьшатся.