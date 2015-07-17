На неподконтрольных территориях Донетчины возобновили работу пункты выдачи продуктов от штаба Ахметова

66 930 мирных жителей Донецкой области получили продуктовые наборы от Гуманитарного Штаба Рината Ахметова за эту неделю, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Такой объем выдачи связан с возобновлением работы 28 пунктов на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.

Выдача наборов выживания осуществляется в Донецке, Макеевке, Ясиноватой, Харцызске, Шахтерске, Енакиево, Моспино, Горловке, Иловайске, Кировском, Докучаевске, Комсомольском, Торезе и Зугрэсе. Стационарные пункты в этих городах обеспечивают необходимыми наборами выживания самые социально незащищенные категории местного мирного населения: стариков, многодетных семей, инвалидов, сирот. Также детские наборы получают семьи с детьми до 2-х лет.

«В пункте выдачи с первого дня возобновления работы много людей. Продуктовые наборы выдаем по талончикам по заранее разработанному графику, чтобы обеспечить жителей, не получавших помощь с середины июня. Также обязательно пропускаем без очереди тех, кто приходит к нам в первый раз. Люди очень ждали открытия и благодарны, что о них не забывают», – рассказала Валентина Самчук, координатор пункта выдачи помощи от Штаба Ахметова в городе Шахтерск.

Читайте такжеПолтысячи детей уже отдохнули в летних центрах Штаба АхметоваКак известно, по причине закрытия блокпоста в Курахово и сложностей с пересечением линии соприкосновения гуманитарными миссиями в июне 2015 года, Штаб Рината Ахметова отклонился от графика плановых поставок продуктов для самых социально незащищенных категорий мирного населения за линию соприкосновения. Гуманитарному Штабу удалось возобновить доставку и постепенно открыть все пункты выдачи, последние 12 из которых запустились 14-15 июля.

«Выдача помощи от Штаба Рината Ахметова возобновлена в 14 городах на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Несмотря на все сложности, сократить дефицит наборов выживания в донецком складе Штабу удалось благодаря плановым и интенсивным поставкам продуктов в июле. С начала месяца в Донецк было отправлено 7 автоколонн, которые доставили 232 тысячи взрослых и детских наборов выживания. Высокая потребность мирных жителей Донбасса в помощи сохраняется, и мы продолжаем отправку гуманитарной помощи. Всего до конца июля Штаб планирует завезти 450 тысяч взрослых и 39 тысяч детских наборов выживания. Это позволит осуществлять дальнейшую бесперебойную выдачу помощи мирным жителям Донецкой области», – прокомментировал Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Подробную информацию о работе пунктов выдачи Штаба Рината Ахметова в Донецкой области можно узнать из новостей на нашем сайте, а также в разделе «Онлайн помощь».