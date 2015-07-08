Фруктово-ягодные смузи помогут побороть целлюлит

Очень вкусные рецепты смузи, которые помогут сделать твою борьбу за гладкую кожу более вкусной и приятной.

Рецепт 1

Смешай в блендере мякоть 4 апельсинов, одного помидора с горстью черники с 2 столовыми ложками ягод годжи и 3 кубиками льда.

Рецепт 2

Измельчи в блендере 100 г черники, 100 г малины, 100 г смородины с таким же количеством ежевики и 4 кубиками льда.

Рецепт 3

Измельчи в блендере мякоть одного огурца с мякотью 4 яблок, соком половины лайма, пучком салата ромэн и несколькими кусочками льда.

Для профилактики целлюлита, добавляй в пищу продукты, богатые жирными кислотами, такими как льняное масло, включающее омега-3. Они хорошо влияют на укрепление структуры кожи. Добавляй также фрукты, богатые антиоксидантами и ликопином, так как они снижают риск появления и роста целлюлита.

Самые полезные фрукты и ягоды против целлюлита: грейпфрут, дыня, груша, крыжовник, малина, мандарины, абрикосы, ежевика, персики, красная и черная смородина, яблоки, клубника и черника.