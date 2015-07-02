Богомолец заявляет, что Минздрав не подавал в профильный комитет ВР ни одного закона

Профильный комитет рекомендует ВР рассмотреть проект постановления об увольнении Квиташвили с должности министра / Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения рекомендует парламенту рассмотреть проект постановления об увольнении Александра Квиташвили с должности министра здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила председатель комитета Ольга Богомолец.

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По ее словам, большинство членов комитета проголосовало за то, чтобы внести постановление об увольнении министра здравоохранения на рассмотрение ВР.

Богомолец также подчеркнула, что “мы ждем завершения работы комиссии, которая была создана Кабмином и в которой сейчас принимают участие народные депутаты, по расследованию деятельности действующего состава Министерства здравоохранения - речь идет о закупках, которые были проведены в декабре прошлого года, и бездействие в министерстве”.

Кроме того, она подчеркнула, что все заявления Квиташвили по поводу того, что парламентский комитет не рассматривал законопроекты, которые он якобы передал, не соответствуют действительности.

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“Господин министр неоднократно позволял себе делать заявления о том, что он передал в комитет по здравоохранению законы, которые где-то зависли, — я официально заявляю о том, что от Минздрава ни в комитет, ни мне лично никаких законопроектов министр не передавал”, - сказала Богомолец.

На вопрос УНИАН по поводу того, будет ли рассматривать теперь парламент проект постановления об отставке Квиташвили, поскольку он сам написал соответствующее заявление, Богомолец отметила, что этот вопрос должен быть решен.

Она добавила, что очень важно, чтобы следующий министр здравоохранения имел поддержку в обществе, у правоохранительных органов, чтобы были отменены коррупционные схемы, действующие в отрасли.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Луценко, выступая в парламенте заявлял, что его политсила имеет много вопросов в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения" и БПП "не может терпеть того бездействия, которое происходит в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве".

В тот же день Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.

Ранее сегодня первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил, что Квиташвили написал заявление об увольнении с должности министра здравоохранения.

Вместе с тем в Минздраве опровергли эту информацию.

Позже сегодня на брифинге Квиташвили заявил о своем решении выйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и объявил, что написал соответствующее заявление.