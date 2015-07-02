Квиташвили уходит с поста министра, но в Украине остается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Миннздраве.

По его мнению, если он останется на посту министра, это повредит стране.

«Это для меня неприятно. Эта ситуация, которую нужно пережить. Я человек очень целенаправленный. У меня свои цели и я привык доводить все до конца. Я никуда не уезжаю. Я остаюсь в Украине и готов помогать новому министру. Когда я приезжал в декабре, я думал, что мы будем работать все вместе - и исполнительная, и законодательная власть», - сказал Квиташвили.

Он подчеркнул, что принимал решение об отставке сам, «после того как поговорил с несколькими людьми».

«Мой босс – премьер. Я пришел и объяснил, почему я принял такое решение, и объяснил ситуацию. Я никогда в жизни не цеплялся за свои посты. Для меня главное, чтобы в стране делалось хорошее дело. Я надеюсь, что моя команда останется. Моя должность была для меня очень комфортной, команда была очень хорошая. Одна из лучших команд», - сказал Квиташвили.

Министр поблагодарил за помощь коллег, с которыми работал.

«Я желаю всего наилучшего Украине. Я гражданин Украины и буду помогать всем, кто будет нуждаться в моей помощи. Для меня важнее принятие законов, чем моя должность. Посмотрим насколько законодательный орган готов принять изменения», - сказал Квиташвили.

«Нам мешает та система, которая цементировалась 25 лет и сейчас старается выбить из себя реформы как инородное тело. Я сожалею об этом, потому что остался только маленький шажок – принять изменения в закон о здравоохранении», - отметил Квиташвили.

Также, как сказал Квиташвили, «на фракцию БПП я не приходил, меня не приглашали. Те, которые делали самые громогласные заявления, понятия не имеют о реформах и работе в Минздраве. И это для меня неприятно. Ни один из них со мной не встречался». «Я уверен, если останусь и буду действовать на нервы, новые законы по реформированию приниматься не будут», - добавил он.

Квиташвили также подчеркнул, надо давать свободу действий министерству.

«Мы должны иметь возможность принимать решения. Система очень инертная. Надо отходить от системы решений коллективной, к индивидуальной ответственности. Коллективная ответственность – это проблема. Потому очень тяжело идут реформы», - сказал Квиташвили.

Как сообщал УНИАН, 30 июня лидер фракции «БПП» Юрий Луценко, выступая в парламенте, заявил, что у его политсилы много вопросов «в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения", и БПП "не может терпеть той бездеятельности, которая происходит в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве".

В тот же день Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.

Ранее сегодня первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил, что Квиташвили написал заявление об увольнении с должности министра здравоохранения.

В свою очередь в Минздраве опровергли эту информацию.