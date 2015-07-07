5 табу для тренировки в зале

Одежда из хлопка.

Хлопковые футболки, брюки или носки – твои враги номер один на тренировке. Хлопок абсорбирует пот, и эта ткань очень долго не высыхает. К концу занятия ты будешь мокрая, уставшая и раздраженная. Поэтому используй синтетические материалы, вроде лайкры и полиэстера. Они быстро сохнут и не впитывают пот, пишет cosmo.com.ua.

Кеды.

Кеды это не обувь для занятий в спортзале, у них абсолютно плоские подошвы, не обеспечивающие достаточной поддержки во время спортивных нагрузок. Кстати особенно вредно в кедах бегать.

Обычный бюстгальтер.

Для занятий в спортзале необходимо приобрести хорошо подходящий именно под твою форму груди спортивный бюстгальтер. Не поленись подобрать себе именно то, в чем тебе максимально удобно, иначе неприятных ощущений во время тренировок не избежать.

Украшения.

Все украшения являются неподобающими для спортзала. Кольца, серьги и браслеты могут быть затянуты в тренажеры, или даже в твою спортивную одежду во время выполнения упражнений. Только представь, чем это все может закончиться!

Крем для тела.

Ни в коем случае не наноси крем для тела перед тренировкой. Смесь пота и ароматического крема – испытание не для слабонервных. Кроме того, тело во время тренировки будет скользить, и еще больше потеть, а это очень некомфортно.