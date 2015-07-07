Детские летние центры Штаба Ахметова встретили первых деток

Начали работу детские летние центры, организованные в рамках программы Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса». Занятия на первой смене посетят 450 детей из зоны АТО.

Детские летние центры были организованы на неподконтрольной Украине территории Донбасса, поскольку, из-за недочетов пропускной системы, проживающие здесь дети с трудом могут пересечь линию соприкосновения и отправиться на отдых на мирные территории. Для таких ребят Штаб Ахметова организовал отдых в родных городах.

На данный момент центры работают в трех населенных пунктах – Донецке, Енакиево и Харцызске. С 20 июля начнет работу еще один центр – в Комсомольском. Для ребят предусмотрены творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, арт-терапия с психологами и сладкие угощения. К регистрации приглашаются дети в возрасте от 8 до 14 лет, проживающие в указанных городах.

«Каждый день мы прописываем для деток программу отдыха и развлечений. Сегодняшний день был посвящен знакомству. К счастью, оно прошло очень легко и весело. Нашим волонтерам практически не пришлось оказывать никаких усилий, ребята сами перезнакомились и подружились. Сначала они общались все вместе, а потом их разделили по возрастным группам, в которых будут проходить все оставшиеся занятия», – рассказывает Евгения Котова, руководитель Детского летнего центра в Донецке. Сотрудники центров планируют организовать для детей конкурс талантов, литературный кружок, танцевальный флэш-моб и много других интересных занятий.

Узнать подробнее о детских летних центрах и пройти регистрацию здесь.

Напоминаем также о том, что Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает регистрацию детей в детский оздоровительный лагерь «Факел» в Бердянске.