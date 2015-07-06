Штаб Ахметова отправит на Донбасс более 100 тысяч наборов выживания



Для этого в течение недели Штаб планирует к отправке 4 автоколонны из 65 большегрузных автомобилей. 3 автоколонны должны доставить продукты в логистический центр Штаба в Донецке и 1 колонна – в Мариуполь.

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Первая автоколонна, из запланированных, уже сегодня отправилась в Мариуполь. 19 машин везут продукты для формирования 25 тысяч наборов выживания и 6 тысяч детских наборов для жителей населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения и переселенцев, проживающих на подконтрольной Украине территории Донбасса.

До конца июля Штаб Рината Ахметова планирует отправить на Донбасс 2 Гуманитарных рейса, которые доставят более 4900 тонн продуктов. Это даст возможность сформировать 450 тысяч наборов выживания для взрослых и 39 тысяч детских наборов для мирных жителей в зоне АТО, людей, оставшихся на линии соприкосновения, а также для переселенцев, которые находятся в городах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной украинской власти территории.

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По причине обострения вооруженного конфликта и закрытия пункта пропуска в Курахово, в июне Штаб Рината Ахметова смог доставить лишь половину запланированного объема продуктовой помощи на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому закрыто большинство пунктов выдачи в обеих областях.

Гуманитарный штаб неоднократно озвучивал свои предложения по регулированию передвижений гуманитарных грузов и принятию Закона, который бы регулировал вопросы оказания помощи во время ведения военных действий.

Почти год Гуманитарный штаб Рината Ахметова обеспечивает мирных жителей Донецкой и Луганской областей и вынужденных переселенцев из Донбасса продуктами питания. В конце прошлой недели волонтеры Штаба выдали 3,5-миллионный взрослый набор выживания. А количество детских выданных наборов достигло 250 тысяч.