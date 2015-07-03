Штаб Ахметова выдал жителям Донбасса 3,5 миллиона наборов выживания

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, необходимую помощь получили жители и переселенцы в 60 городах и 20 районах Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Среди них – старики, дети, инвалиды, многодетные семьи и другие социально незащищенные категории мирного населения.

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей – это 23 города и 3 района. Также помощь доставлена переселенцам в 25 городов и 13 районов на мирных территориях Донбасса. Кроме этого продукты получили жители из 12 городов и 4 районов, которые остались на линии соприкосновения.

Всего в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе было завезено 45,5 тысяч тонн продуктов, из которых были сформированы продуктовые наборы. Для того чтобы доставить такие большие объемы помощи Гуманитарному штабу понадобился 2 321 большегрузный автомобиль.

В июне 2015 года Штаб Рината Ахметова запустил новое направление работы – мобильную доставку продуктов в маленькие отдаленные населенные пункты Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, где нет возможности открыть постоянный пункт выдачи, но помощь очень востребована. Наборы выживания уже получили 12 738 мирных жителей льготных категорий из сел и поселков в зоне АТО, на линии соприкосновения и на мирных территориях Донецкой области, где живут переселенцы.

Помимо взрослых наборов выживания Штаб Рината Ахметова выдает и детские продуктовые наборы семьям, где есть малыши до 2-х лет. Наборы по составу делятся на 2 категории в зависимости от возраста ребенка: от 0 до 1 года, и от 1 до 2 лет. Туда входят детские овощные и фруктовые пюре, детские каши и смеси, манная крупа, овсяные хлопья. Вчера, 2 июля, волонтеры Гуманитарного штаба выдали 250-тысячный детский набор.

В июне, по причине обострения вооруженного конфликта и закрытия пункта пропуска через линию соприкосновения в Курахово, Штаб Рината Ахметова не смог выполнить план поставок продуктов в Донецк. Помощь не смогли получить почти 240 тысяч взрослых людей льготных категорий и детей до 2-х лет. Уже третью неделю жизненно необходимой помощью удается обеспечивать только жителей Донецка.

Чтобы пополнить запасы наборов выживания в донецком логистическом центре и возобновить работу пунктов выдачи в Донецкой и Луганской областях в июле Штаб Рината Ахметова увеличивает интенсивность доставки продуктов на Донбасс, и готовит два Гуманитарных рейса. Это даст возможность завести и сформировать 450 тысяч наборов выживания для взрослых и 39 тысяч детских наборов для мирных жителей в зоне АТО, людей оставшихся на линии соприкосновения, а также для переселенцев, которые находятся в городах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной украинской власти территории.