Группа сопровождения гуманитарного груза Штаба Ахметова попала под обстрел

Группа сопровождения автоколонны с гуманитарной помощью от Штаба Ахметова попала под огонь перекрестного боя, который произошел сегодня близ Волновахи. Они направлялись из Донецка, где расположен логистический центр Штаба, в сторону КПП «Бугас».

Из сотрудников Гуманитарного штаба никто не пострадал. Машина сопровождения развернулась и уехала на безопасное расстояние.

В это же время близ Бугаса находились машины гуманитарной миссии Красного Креста, которые возвращались из Донецка после доставки помощи. Колонна Красного Креста тоже была вынуждена развернуться.

«Что-то страшное опять на блокпосту возле Новотроицкого на Бугаском пункте перехода. Наши 19 грузовиков стоят. Перед нами стоят порядка 12 машин World Food Programme. Машины Красного Креста попали под обстрел. Под обстрел попала наша машина сопровождения. Плотность огня по последнему украинскому блокпосту – сильнейшая», - сообщает на своей фейсбук-странице Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ, член Набсовета Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Вчера Штаб Рината Ахметова осуществил тестовую отправку автоколонны с продуктами для мирных жителей Донбасса через пропускной пункт в Волновахе. Вечером 24 июня линию соприкосновения пересекли 10 машин с гуманитарной помощью от Штаба. Они доставили на «Донбасс Арену» 15 тысяч наборов выживания.

Еще 19 машин должны были пройти таможенный досмотр сегодня, но из-за обстрелов близ Волновахи они были вынуждены приостановить движение, и ожидают возможности проезда. В случае успешной доставки 380 тонн продуктов, которые везет колонна, планируется сформировать 20 тысяч взрослых наборов выживания и 6 тысяч детских наборов для мирных жителей Донбасса, которые находятся на неподконтрольной Украине территории.

Напомним, на данный момент, из-за блокирования гуманитарных грузов при пересечении линии соприкосновения, на неподконтрольных территориях пункты выдачи наборов выживания от Штаба Рината Ахметова работают только в Донецке.