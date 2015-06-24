После войны - гуманитарка, восстановление и рабочие места

Согласно данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в начале июня 2015, люди на неподконтрольных Украине территориях Донбасса во время интервью социологам отметили потребность в гуманитарной помощи после окончания боевых действий, как такую, которая будет возникать в первую очередь, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова. На втором месте - восстановление и ремонт жилья, других сооружений и инфраструктуры, на третьем - обеспечение рабочими местами. Об этом стало известно в ходе презентации социологического исследования КМИС для Гуманитарной карты потребностей Штаба Рината Ахметова.

Международные организации подчеркивают, что гуманитарная помощь очень важна сегодня.

«Мы считаем, что ситуация на Донбассе крайне ухудшилась в последнее время - по обе стороны линии соприкосновения гибнут люди, разрушена инфраструктура, существуют проблемы с различными коммуникациями. Мы тесно сотрудничаем с украинским Красным Крестом, но я вынужден признать, что нам трудно соответствовать вновь возникающим потребностям и проблемам мирных жителей Донбасса. Поэтому считаю, что в настоящее время гуманитарная помощь благотворительных организаций крайне важна. Насколько я знаю, Гуманитарный штаб Рината Ахметова активно работает в этом направлении и предоставляет жителям Донбасса всю возможную помощь. Штаб Ахметова старается максимально помочь людям, и объемы этой работы впечатляют», - заявил главы делегации Международного Красного Креста в Украине Николас Флери во время обсуждения исследования КМИС.

Согласно данным исследования, на сегодня 52% опрошенных нуждаются в медикаментах, 41% - в продуктах питания, 34% - в бытовых товарах. Самая проблемная ситуация – в Стаханове, Ровеньках и Дзержинском. В Стаханове 80% опрошенных заявили, что нуждаются в питании, медикаментах, средствах гигиены.

Гуманитарная карта ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей была разработана по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ». В основе карты – данные социологического исследования КМИС, проведенного 2-14 июня 2015 года. Был опрошен 2101 респондент.