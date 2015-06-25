Штаб Ахметова не будет снижать объемы помощи жителям Донбасса - Емченко

Объемы помощи, которую оказывает Гуманитарный штаб Рината Ахметова, снижаться не будут. Об этом заявила директор по связям с общественностью и коммуникациями СКМ, член Наблюдательного совета Штаба Ахметова Наталья Емченко, потребность в гуманитарной помощи в ходе во время презентации обновленной Гуманитарной карты потребностей Донбасса.

«Согласно исследованиям КМИС, люди возвращаются домой, а ситуация на Донбассе остается напряженной. Это сигнализирует нам о том, что объемы гуманитарной помощи снижаться не будут», - отметила Емченко.

Она акцентировала, что на сопредельных территориях существует проблема с пропускной системой. По ее мнению, она должна быть организована при участии гуманитарного сектора таким образом, чтобы она была самодостаточна и максимально эффективна.

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"Мы просим выделить отдельный коридор для гуманитарной помощи, через который не проходили бы другие грузы. Это поможет отслеживать соответствие грузов, которые получили разрешение. Также мы возлагаем большие надежды на закон об оказании гуманитарной помощи в условиях войны. Принятие этого закона, как мы надеемся, снимет большое количество вопросов», - отметила Емченко.

Она считает, что в штабе АТО должен появиться представитель гуманитарного сектора, который бы участвовал в заседаниях и транслировал потом информацию всем международным и украинским гуманитарным миссиям. «Это позволит создать нормальную рабочую связь, которая сейчас, к сожалению, отсутствует. Сейчас гуманитарный сектор живет отдельно от государства», - сказала Емченко.

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Она также поинформировала, что в планах Гуманитарного штаба Рината Ахметова продолжать проекты по психологической помощи людям, пострадавшим в результате боевых действий.

«Я вспоминаю беседу с ирландкой, которая 20 лет занимается благотворительной работой на фоне конфликта. Ее месседж - "Все проблемы в Ирландии уже решены – восстановлены здания, отремонтированы дороги, выпущены политические заключенные. Единственное, с чем до сих пор мы не справились, спустя 20 лет после окончания горячей фазы конфликта - психологические травмы. До сих пор мы работаем с людьми, которые подверглись насилию, занимаемся социальной адаптацией участников боевых действий, и понимаем, что это очень долгая история», - сказала Емченко.

В свою очередь заместитель главы делегации Международного Красного Креста в Украине Николас Флери отметил, что ситуация на Донбассе крайне ухудшилась в последнее время.

«По обе стороны линии соприкосновения гибнут люди, разрушена инфраструктура, существуют проблемы с различными коммуникациями. Мы тесно сотрудничаем с украинским Красным Крестом, но я вынужден признать, что нам трудно соответствовать вновь возникающим потребностям и проблемам мирных жителей Донбасса. Поэтому считаю, что в настоящее время гуманитарная помощь благотворительных организаций крайне важна. И насколько я знаю, Гуманитарный штаб Рината Ахметова активно работает в этом направлении и предоставляет жителям Донбасса всю возможную помощь. Штаб Ахметова старается максимально помочь людям, и объемы этой работы впечатляют», - сказал Флери.