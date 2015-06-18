Представители фармбизнеса призывают Минздрав отменить указ о минимальном ассортименте для аптек

Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ) обратилась к Министерству здравоохранения с предложением отменить указ «Об утверждении обязательного минимального ассортимента (социально ориентированных) лекарственных средств и изделий медицинского назначения для аптечных учреждений», сообщила пресс-служба ассоциации.

«Всеукраинская общественная организация АПАУ … обращается с предложением к МОЗ Украины отменить действие данного указа», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы АПАУ, в ассоциации считают, что отмена данного указа не повлияет на наличие или отсутствие в продаже социально ориентированных лекарственных средств и медизделий, но при этом уменьшит коррупционную составляющую в ходе проведения проверок аптек.

В сообщении отмечается, что вопрос о необходимости пересмотра и внесения изменений или отмены упомянутого указа поднимался участниками экспертной рабочей группы по дерегуляции фармацевтического рынка при министерстве на заседании 4 июня.

Справка УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» объединяет 38 аптек и аптечных сетей, а также 8 предприятий и организаций медико-фармацевтического сектора.

Указ Министерства здравоохранения №1000 от 29.12.2011 г. «Об утверждении обязательного минимального ассортимента (социально ориентированных) лекарственных средств и изделий медицинского назначения для аптечных учреждений» содержит перечень из 102 наименований лекарственных средств и 15 медизделий, которые должны обязательно быть в наличии в аптеке, если она не занимается исключительно оптовой торговлей, не имеет лицензии на производство лекарств и не является официальным представителем фармпроизводителя.