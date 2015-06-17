Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили выступает за отмену налогового и импортного сбора на лекарственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квиташвили заявил на церемонии открытия Украинского центра томотерапии в Кировограде.

«Чтобы цены на лекарство упали, нужно отменить налоговый сбор и импортный сбор, который сейчас существует. Есть задание от премьер-министра это сделать», - сказал Квиташвили.

Он убежден, что в Украине нужно открывать рынки для того, чтобы в страну заходило большое количество лекарств. «Необходимо, чтобы была создана конкурентная атмосфера. Это сразу снизит цены на лекарства. Насколько я знаю, в следующие несколько недель это будет сделано. Будут внесены изменения в закон», - отметил Квиташвили.