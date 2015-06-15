В Штабе Ахметова ожидают решения с прохождением гуманитарной колонны

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжит попытки доставить гуманитарную помощь в Донецк, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. В среду, 17 июня, в логистический центр на «Донбасс Арене» планируется отправить автоколонну с продуктами для самых социально незащищенных мирных жителей Донбасса на неподконтрольных украинской власти территориях. По итогам доставки Штаб планирует сформировать 40 тысяч наборов выживания, что позволит возобновить выдачу продуктовой помощи.

«Мы ждем ответа от Генштаба ВС Украины по вопросу прохождения гуманитарных грузов через линию соприкосновения. По состоянию на 17:30 15 июня его нет. Мы получили большое количество отзывов от международных организаций, нас поддержал Посол США Джеффри Пайетт, на горячую линию Штаба Ахметова поступают сотни звонков от пенсионеров. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время, и в среду мы сможем отправить колонну с продуктами», – заявил Григорий Колдунов, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

На 15 июня в Донецке не работают все 11 пунктов выдачи, только за сегодняшний день более 6 тысяч человек не смогли получить продукты. Всего на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области закрыты 19 из 27-ми пунктов выдачи помощи от Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Уже 13-й день из-за закрытия блокпостов в секторе «Б» и недопуска два дня назад представителями батальона «Патриот» автоколонны с продуктами через сектор «С», в Артемовске, Штаб Рината Ахметова не может осуществить плановые поставки продуктов. Отклонение от графика уже составляет 175 тысяч взрослых наборов выживания и 22 тысячи детских наборов.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова направил в органы власти и украинские представительства международных миссий заявление о блокировании допуска гуманитарных грузов для мирного населения Донбасса за линию соприкосновения. Такие же проблемы с доставкой помощи испытывают и международные гуманитарные миссии – ООН, ОБСЕ, Красный крест, People in need.

В своем заявлении Штаб Рината Ахметова обращается ко всем, кто работает в сфере оказания гуманитарной помощи, с предложением выработать, обсудить, принять, а далее следовать согласно четких, прозрачных, лишенных политики правил и процедур доставки и распределения гуманитарной помощи.