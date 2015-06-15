Заявление штаба Ахметова о блокировании гуманитарных грузов

14:29, 15 июня 2015
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Штаб Ахметова направил заявление о блокировании допуска гуманитарных грузов в украинские министерства и ведомства, международные организации

Гуманитарный штаб Ахметова / Фото: Гуманитарный штаб Рината Ахметова

Гуманитарный штаб Рината Ахметова направил в органы власти и украинские представительства международных миссий заявление о блокировании допуска гуманитарных грузов для мирного населения Донбасса за линию соприкосновения. Среди адресатов - Верховная Рада Украины, Кабинет министров Украины, Министерство обороны Украины, СНБО, губернатор Донецкой области, Штаб АТО, Министерство внутренних дел, а также международные организации - ООН, ОБСЕ, Красный крест и Врачи без границ.

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С 3 июня Гуманитарный штаб Рината Ахметова не может доставить наборы выживания мирному населению Донецкой и Луганской областей, которое находится за линией соприкосновения. Такие же проблемы с доставкой наборов выживания испытывают международные гуманитарные миссии, украинские благотворительные организации и волонтеры.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова обращается ко всем, кто работает в сфере оказания гуманитарной помощи, с предложением выработать, обсудить, принять, а далее следовать согласно четких, прозрачных, лишенных политики правил и процедур доставки и распределения гуманитарной помощи. Гуманитарный Штаб неоднократно выступал с заявлениями о необходимости принятия таких процедур на наивысшем уровне и предлагал использовать свои наработки и видение. Но, к сожалению, правила так и не были установлены.

Для решения проблемы доставки помощи Гуманитарный штаб Рината Ахметова предлагает следующие оперативные и системные шаги:

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1. Решением Штаба АТО определить пункт пропуска именно для гуманитарных грузов. Также определить, через какие пункты пропуска могут идти гуманитарные грузы в случае, если основной пункт закрыт.

2. Определить представителя от гуманитарных миссий, который будет участвовать в совещаниях Штаба АТО, посвященных теме допуска гуманитарных грузов. Таким представителем может стать Управление по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине.

3. Разработать и принять профильный Закон об оказании гуманитарной помощи в условиях военных действий.

Гуманитарный Штаб Рината Ахметова открыт ко всем конструктивным предложениям, которые помогут сформировать прозрачную систему доставки гуманитарной помощи на неподконтрольные Украине территории.

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