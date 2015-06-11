Штаб Ахметова запускает новую программу – "Мирное лето – детям Донбасса"

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, в июле и августе Гуманитарный штаб отправит 500 детей на отдых в детский оздоровительный лагерь «Факел» в Бердянске. Отдохнуть смогут дети от 8 до 14 лет, проживающие на территории Донецкой и Луганской области, неподконтрольной Украине, а также дети-переселенцы, проживающие на мирной территории Донбасса и линии соприкосновения, уточнили в штабе.

Работа лагеря рассчитана на две смены. Первый заезд запланирован с 15 по 28 июля, второй – с 26 июля по 8 августа. В каждой из смен смогут бесплатно отдохнуть по 250 детей. Чтобы оформить ребенка в лагерь, родителям необходимо заполнить форму регистрации на сайте Гуманитарного штаба (анкета активна с 12 июня), дождаться звонка представителя Гуманитарного штаба и подготовить пакет документов. Необходимо будет выслать на электронный адрес Гуманитарного штаба справку, подтверждающую статус ребенка-переселенца, или медицинскую справку (для ребенка из неконтролируемой зоны АТО).

В лагере дети смогут отдохнуть, оздоровиться, найти новых друзей. Кроме того, в лагере будет работать и команда психологов-волонтеров Гуманитарного штаба Рината Ахметова, которая через игровые активности, мастер-классы и арт-терапию поможет детям справиться с травмой войны. Эти специалисты прошли курс «Травма войны» и знают, как нужно и можно воздействовать на детей, столкнувшихся с войной.

«Гуманитарный штаб надеется, что все программы – и продовольственная, и «Психологическая помощь», и «Адресная помощь» позволят нам приблизить состояние мира, в котором мы все сегодня очень нуждаемся», – сказала Филь.

Она подчеркнула, что "штаб помогал, и будет помогать нашим мирным согражданам, землякам.

«Мы хотим, чтобы люди, которые сейчас находятся за линией соприкосновения, понимали и помнили очень важную вещь – Ринат Ахметов не бросит людей в беде. Мы будем искать способ, чтобы продуктовая помощь была доставлена. Но Гуманитарный Штаб – это не только обеспечение продуктами мирных жителей. Это и адресная помощь, и проект «Психологическая помощь детям. В рамках этого проекта Штаб открывает – «Мобильную помощь психологов». С сегодняшнего дня психологи-волонтеры Гуманитарного штаба начинают работать в детских школьных лагерях Донецка. В ближайших планах –«покрыть» этими мобильными группами школы Мариуполя, Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Енакиево, Харцызска, Авдеевки, Докучаевска, Зугрэса. Во многих из этих городов идут боевые действия, но там остаются дети, и эти дети крайне нуждаются в психологической помощи», - сказала Филь.