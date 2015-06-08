Автоколонна с продуктами от Штаба Ахметова ожидает открытия блокпостов под Марьинкой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, автоколонна с продуктами от Штаба в составе 26 автомобилей, которая 6-ой день находится в Павлограде, не может выехать в Донецк. Из-за обострения боевых действий все пропускные пункты в секторе «Б» закрыты с 3 июня. Штаб Рината Ахметова делает все возможное, чтобы в необходимом объеме доставить продукты самым социально незащищенным категориям населения Донбасса на неподконтрольных Украине территориях, и уже 9 июня отправит еще одну автоколонну из Днепропетровска.

«Уже сегодня в Гуманитарном штабе приступили к формированию новой автоколонны из 16 автомобилей, которая завтра присоединится к колонне из 26 машин в Павлограде. Мы ждем возобновления пропускного режима в Донецк, и сразу же готовы отправить объединенную колонну из 42 машин с продуктами на склад в Донецк для оперативного формирования наборов выживания», – прокомментировал Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Объединенная автоколонна из 42 большегрузных автомобилей готова доставить в Донецк 840 тонн продуктов для формирования 55 тысяч наборов выживания для мирных жителей Донбасса на неподконтрольных Украине территориях.

Из-за невозможности осуществить плановые поставки продуктов в логистический центр в Донецке 9 июня пункты выдачи помощи от Штаба Рината Ахметова на неподконтрольных Украине территориях работать не будут. Сегодня волонтеры раздадут остатки наборов выживания, запасов на складе нет. Как только Гуманитарный штаб сможет доставить продукты в Донецк, выдача помощи будет возобновлена.