Штаб Ахметова не может завезти "наборы выживания" в зону АТО

Как сообщили УНИАН в Гумштабе, из-за обострения боевых действий все пропускные пункты в секторе «Б» с 3 июня закрыты.

В связи с этим в понедельник волонтеры Гуманитарного штаба выдадут остатки запасов в пунктах выдачи за линией соприкосновения, а во вторник все пункты выдачи в зоне АТО будут закрыты.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова принял решение отправить часть автоколонны в количестве 13 большегрузных автомобилей на склад в Мариуполь. Из этих продуктов будет сформировано 25 тысяч взрослых наборов выживания для переселенцев, которые находятся на подконтрольной Украине территории, и мирных жителей населенных пунктов на линии соприкосновения.

«Штаб с начала своей работы помогает мирному населению по обе стороны линии прикосновения и непосредственно на линии огня, - комментирует Григорий Колдунов, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова. – Наборы выживания, которые второй день не могут доехать до Донецка, предназначались старикам и детям на неподконтрольной Украине территории. Тем мирным жителям, у которых сейчас нет доступа к самым необходимым продуктам, и кто выживает за счет гуманитарной помощи, приходя каждый день на пункты выдачи или получая наборы адресно на дом. Сегодня мы вынуждены вернуть 5 машин с продуктами, для которых невозможно обеспечить необходимый температурный режим, на склад в Днепропетровск. Еще 21 машина остается в Павлограде и ждет разблокирования пропускных пунктов в секторе «Б». Выезд автоколонны в субботу, 6 июня, из Днепропетровска в Донецккоторая планировалась ранее, мы также вынуждены отменить, так как нет информации о том, что проезд будет открыт».

По оценкам ООН, за линией соприкосновения остается более 3 млн. человек, большая часть которых испытывает существенные сложности с доступом к продуктам питания и медикаментам. Из них 365 тысяч стариков и 40 тысяч детей – это получатели помощи от Гуманитарного Штаба Рината Ахметова. Всего ежемесячно наборы выживания от Штаба получает порядка 500 тысяч по обе стороны линии соприкосновения.

«Мы надеемся возобновить поставки продуктов в начале следующей недели, потому что понимаем, насколько необходима помощь детям, старикам, инвалидам, малообеспеченным, которые находятся в зоне АТО. Все документы на текущую колонну оформлены в соответствии с требованиями закона, как обычно. Более того, сегодня Штаб направил письма в силовые органы и министерства для оформления уже следующей колонны. Руководство страны, представители международных организаций понимают и озвучивают необходимость помощи мирному населению Донбасса. И мы рассчитываем, что гуманитарные грузы Штаба, международных миссий как можно быстрее получат доступ за линию соприкосновения. Штаб будет делать всё возможное для этого. Наша задача – поддерживать мирное население самым необходимым, помочь людям дожить до мира», - подчеркнул Григорий Колдунов.