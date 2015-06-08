За минувшие сутки на Донбассе ранены 10 украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ранены 10 украинских военнослужащих, погибших нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки погибших нет, 10 военных получили ранения», - сказал он.

Лысенко также уточнил, что в результате подрыва катера вчера под Мариуполем один украинский пограничник пропал без вести.

Как сообщал УНИАН, днем 7 июня в Мариуполе во время выхода из бухты корабельно-катерной стоянки отряда морской охраны подорвался пограничный катер береговой охраны UMC-1000. По данным Государственной пограничной службы, на борту катера находилось семь военнослужащих. Шестеро из них были госпитализированы. Позже один из раненых скончался. По данным милиции Мариуполя, погибший - не военнослужащий, а местный житель в возрасте 45 лет. Поиски седьмого человека, находившегося на борту катера, продолжаются.