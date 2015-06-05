За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих
13:14, 05 июня 2015Страна
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко
Эвакуация раненого с поля боя / Фото: УНИАН
В течение прошедших суток в зоне АТО получили ранения 4 военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий и провокаций, к счастью, ни один воин не погиб, но четверо получили ранения", - сказал Лысенко.
Он уточнил, что трое украинских бойцов были ранены под Марьинкой, один - под Луганским.
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