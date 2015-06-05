За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих

В течение прошедших суток в зоне АТО получили ранения 4 военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий и провокаций, к счастью, ни один воин не погиб, но четверо получили ранения", - сказал Лысенко.

Он уточнил, что трое украинских бойцов были ранены под Марьинкой, один - под Луганским.