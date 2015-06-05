Названы 10 лучших специй для похудения
Корица увеличивает скорость метаболизма, сокращает уровень сахара в крови и повышает резистентность к инсулину
Знаете ли вы о том, что черный перец помогает сжигать калории, зиру можно использовать для похудения, а куркуму для уничтожения жира под кожей? Нутриционисты отобрали 10 супер-специй, которые быстро помогут вам похудеть, пишет vsenovosti.info.
1. Женьшень
Несколько исследований показали, что корень женьшеня обладает способностью не только бороться со стрессом и усталостью, но и сжигать лишний вес. На рынке существуют разные типы этого растения, но наибольшей силой обладает сибирский женьшень.
2. Кайенский перец
В этом перце содержится вещество капсаицин, которое не только обеспечивает характерный острый вкус, но и помогает бороться с лишним весом. Капсаицин снижает общее количество калорий, которые потребляет человек, а также сокращает уровень жира в крови.
3. Корица
Корица увеличивает скорость метаболизма, сокращает уровень сахара в крови и повышает резистентность к инсулину. Однако эту приправу нельзя использовать тем, кто принимает лекарства из группы антикоагулянтов.
4. Черный перец
Черный перец содержит субстанцию под названием пиперин, обладающую схожим с капсаицином эффектом.
5. Одуванчик
Вы можете самостоятельно собирать одуванчики, чтобы сделать из них салат, но приправу из этих растений лучше покупать в специализированных местах. Корни одуванчиков используются веками для борьбы с метеоризмом и расстройствами пищеварения. Они очень богаты витаминами и минералами, вроде железа, магния, цинка, калия, марганца, меди, кальция и силикона.
6. Горчица
И этот продукт насыщен полезнейшим для талии капсаицином, способствующим увеличению уровня метаболизма и сжиганию жира.
7. Куркума
Активным ингредиентом этой приправы является куркумин, который останавливает процесс возвращения жира у тех, кто уже успел похудеть.
8. Имбирь
Имбирь обладает тем же самым термогенным эффектом, что и капсаицин, способствуя сжиганию жира.
9. Зира
Исследования показывают, что добавление всего одной чайной ложки зиры в течение трех месяцев помогает дополнительно избавиться от полутора килограммов лишнего веса.
10. Кардамон
Кардамон способствует процессу сжигания жира за счет улучшения метаболизма. Он полезен для пищеварения, так как снижает газообразование и дискомфорт пищеварительной системы в целом.