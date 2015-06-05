Названы 10 лучших специй для похудения

Знаете ли вы о том, что черный перец помогает сжигать калории, зиру можно использовать для похудения, а куркуму для уничтожения жира под кожей? Нутриционисты отобрали 10 супер-специй, которые быстро помогут вам похудеть, пишет vsenovosti.info.

1. Женьшень

Несколько исследований показали, что корень женьшеня обладает способностью не только бороться со стрессом и усталостью, но и сжигать лишний вес. На рынке существуют разные типы этого растения, но наибольшей силой обладает сибирский женьшень.

2. Кайенский перец

В этом перце содержится вещество капсаицин, которое не только обеспечивает характерный острый вкус, но и помогает бороться с лишним весом. Капсаицин снижает общее количество калорий, которые потребляет человек, а также сокращает уровень жира в крови.

3. Корица

Корица увеличивает скорость метаболизма, сокращает уровень сахара в крови и повышает резистентность к инсулину. Однако эту приправу нельзя использовать тем, кто принимает лекарства из группы антикоагулянтов.

4. Черный перец

Черный перец содержит субстанцию под названием пиперин, обладающую схожим с капсаицином эффектом.

5. Одуванчик

Вы можете самостоятельно собирать одуванчики, чтобы сделать из них салат, но приправу из этих растений лучше покупать в специализированных местах. Корни одуванчиков используются веками для борьбы с метеоризмом и расстройствами пищеварения. Они очень богаты витаминами и минералами, вроде железа, магния, цинка, калия, марганца, меди, кальция и силикона.

6. Горчица

И этот продукт насыщен полезнейшим для талии капсаицином, способствующим увеличению уровня метаболизма и сжиганию жира.

7. Куркума

Активным ингредиентом этой приправы является куркумин, который останавливает процесс возвращения жира у тех, кто уже успел похудеть.

8. Имбирь

Имбирь обладает тем же самым термогенным эффектом, что и капсаицин, способствуя сжиганию жира.

9. Зира

Исследования показывают, что добавление всего одной чайной ложки зиры в течение трех месяцев помогает дополнительно избавиться от полутора килограммов лишнего веса.

10. Кардамон

Кардамон способствует процессу сжигания жира за счет улучшения метаболизма. Он полезен для пищеварения, так как снижает газообразование и дискомфорт пищеварительной системы в целом.