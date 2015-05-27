Идеальный овощной суп для похудения

Желание похудеть приходит к нам независимо от времени года, но чаще всего весной и летом, когда мы примеряем летние туалеты, более открытые и обтягивающие.

Безусловно, лето – лучшее время для борьбы с лишними сантиметрами и килограммами. Здесь на помощь приходит и извечное желание женщины быть красивой, и масса свежих овощей и фруктов, главных составляющих подавляющего большинства диет. Но как быть с летней жарой, которая подавляет всякое активное сопротивление, расслабляя волю и заставляя мысли вернуться в привычное для них русло? Выход один – холодные тонизирующие супы, пишет medinfo.ua со ссылкой на health info.

Вот рецепт одного из них.

Вам понадобится: 1 корень сельдерея, 1 пучок щавеля, 1 головка репчатого лука, 4 томата, 0,5 л овощного бульона, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 столовая ложка измельченного свежего эстрагона, соль и перец по вкусу.

Корень сельдерея очистить, промыть и нарезать мелкими кубиками. Такими же мелкими кубиками нарезать томаты и лук. Овощи смешать, залить небольшим количеством бульона и тушить на медленном огне, пока они не станут мягкими. Затем долить оставшийся бульон, довести его до кипения, добавить измельченный щавель и варить на медленном огне 10 минут.

Суп остудить, с помощью миксера сделать из него пюре, посолить, поперчить, заправить лимонным соком и мелко нарезанным эстрагоном, закрыть крышкой и поставить в холодильник.

Через два часа суп можно подавать на стол. Если исходящей от блюда свежести вам покажется недостаточно, добавьте в тарелку кубик льда.