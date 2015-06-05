Яценюк обещает проинформировать парламент о результатах служебного расследования в Минздраве

Премьер-министр Арсений Яценюк обещает проинформировать Верховную Раду о результатах служебного расследования работы руководства Министерства здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

Яценюк напомнил, что назначил служебное расследование в связи с обвинениями в адрес министерства в бездеятельности.

"Служебное расследование относительно деятельности Министерства здравоохранения начато. С результатами этого служебного расследования я обязательно ознакомлю членов парламента и членов соответствующего профильного комитета", - сказал Яценюк.

Он также отметил, что была проведена коллегия Министерства здравоохранения, на которой было высказано видение реформирования системы здравоохранения в целом.

Как сообщалось, в конце мая Яценюк поручил ряду министерств и ведомств до 10 июня провести служебные расследования на предмет надлежащего выполнения служебных обязанностей министром здравоохранения Александром Квиташвили, его первым заместителем Александрой Павленко и другими должностными лицами Минздрава.

Соответствующее поручение Яценюк дал в связи с обращением Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и еще ряда депутатов.

В частности, Яценюк поручил председателю Национального агентства по вопросам государственной службы Константину Ващенко, министру финансов Наталье Яресько, министру экономики Айварасу Абромавичюсу, министру обороны Степану Полтораку, и.о. председателя Государственной финансовой инспекции Михаилу Дыбе проверить надлежащее выполнение обязанностей руководством Минздрава по обеспечению ведения реестра оптово-отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, обеспечение госзакупок на 2015 год, вынесение на рассмотрение Кабмина соответствующих нормативно-правовых актов, обеспечивающих проведение госзакупок через международные организации, а также о направлении граждан на лечение за границу.