В следующем месяце начнется финансирование строительства "Охматдета"
12:59, 05 июня 2015Страна
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Об этом премьер сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте
В больнице "Охматдет" / Фото: УНИАН
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечает, что в следующем месяце начнется финансирование строительства больницы "Охматдет".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
"Идет ускорение осуществления расходов по "Охматдету", и сейчас будет утвержден безотлагательно порядок финансирования. И мы безотлагательно, уже в следующем месяце начнем финансировать строительство "Охматдета", - сказал премьер.
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