В следующем месяце начнется финансирование строительства "Охматдета"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечает, что в следующем месяце начнется финансирование строительства больницы "Охматдет".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Идет ускорение осуществления расходов по "Охматдету", и сейчас будет утвержден безотлагательно порядок финансирования. И мы безотлагательно, уже в следующем месяце начнем финансировать строительство "Охматдета", - сказал премьер.